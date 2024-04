Stanotte lo spettacolo della “Luna rosa”

Da stasera lo spettacolo si potrà osservare guardando verso est.

Fra poche ore arriverà il plenilunio di aprile. Sarà chiamata “luna rosa”, poiché nella vecchia tradizione dei nativi americani questa luna ricordava il colore della fioritura del muschio rosa, proprio in questo periodo dell’anno. Da qui deriva il nome di “luna rosa”.

Già dalla prossima notte si potrà osservare in cielo la “luna rosa”, con la notte pronta ad essere illuminata dal satellite naturale terrestre. Va pero detto che la luna non avrà un colore rosa, ma tale terminologia deriva per l’appunto da questa fase lunare coincide con la fioritura della specie Phlox subulata, dal caratteristico colore rosa.

Sarà quindi al sud Italia che sarà possibile osservare meglio il plenilunio di aprile. Lo spettacolo della luna piena è massimo nel momento esatto del plenilunio, ma il satellite terrestre sarà molto luminoso anche nella serata del 25 aprile.

Sempre in questi giorni sarà possibile ammirare un altro spettacolo astronomico, quello delle Liridi. Queste stelle cadenti sono visibili proprio in questo periodo dell’anno. Il picco coinciderà proprio con la fase di plenilunio, e questo renderà più difficile la loro osservazione. Mentre per la prossima luna piena bisognerà aspettare il prossimo 23 maggio 2024. Per la superluna, invece, l’appuntamento è il prossimo 18 settembre 2024.