Stati generali della nutrizione, il prof. Claudio Romano nel comitato tecnico-scientifico - Tempostretto

Il responsabile di Gastroenterologia pediatria del Policlinico di Messina è stato nominato dal Ministero della Salute

MESSINA – Promuovere la prevenzione delle patologie legate all’alimentazione è uno degli obiettivi degli Stati Generali della Nutrizione promossi dal Ministero della Salute. Un progetto a cui anche l’Azienda ospedaliera universitaria “G. Martino” di Messina darà il suo contributo con il prof. Claudio Romano, responsabile dell’Uosd di Gastroenterologia Pediatrica e Fibrosi Cistica, e presidente della Società Italiana di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica (Sigenp). Il prof. Romano, infatti, fa parte del gruppo di esperti, in rappresentanza della pediatria, che si riunirà all’inizio del nuovo anno e che vede come componenti, tra gli altri, il Ministro della Salute, il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità e un delegato della Commissione Europea.

“Sono molteplici gli scopi che si punta a perseguire attraverso questo progetto – sottolinea il prof. Claudio Romano -. Di certo la riorganizzazione di una nutrizione preventiva e clinica e la diffusione nei vari livelli della società di una cultura della nutrizione sono obiettivi fondamentali per il benessere della collettività. Tale progetto ci consentirà di fare il punto su tutte quelle azioni migliorative che si possono mettere in campo in materia di prevenzione, ma anche di controllo del marketing nutrizionale nella promozione di corretti stili alimentari. Ringrazio il Ministro per avere voluto coinvolgere l’area pediatrica da sempre impegnata nella formazione, nell’assistenza clinica e nella prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili dell’età adulta”.