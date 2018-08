Tampona un'auto, aggredisce una donna, scappa e denuncia un furto inesistente

Ha tamponato una macchina alle quattro del mattino, in via Consolare Pompea. La passeggera del mezzo tamponato stava fotografando le due auto per documentare l'incidente quando è stata presa per i capelli e buttata a terra dal tamponatore, un 23enne incensurato messinese. Il ragazzo, in evidente stato di ebbrezza, è subito fuggito ed ha chiamato il 112 per denunciare, falsamente, il furto della sua auto, in modo da far ricadere su altri le colpe dell'incidente e dell'aggressione.

Nel frattempo, anche le due ragazze a bordo dell'auto tamponata avevano chiamato i carabinieri, che hanno raggiunto il ragazzo a piazza Castronovo. Era senza patente e assicurazione. E' stato denunciato e dovrà rispondere dei reati di violenza privata, lesioni personali, simulazione di reato e guida in stato di ebbrezza.

La vittima dell’aggressione è stata portata al Pronto Soccorso dell’ospedale Papardo, dove è stata giudicata guaribile in 7 giorni.