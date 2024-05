Stock Export International sbarca a Malta. Alberto Smedile: “Bloil protagonista”

Redazionale

Stock Export International, direttamente dal titolare dell’azienda, Alberto Smedile, accerta e garantisce con documenti, certificazioni e garanzie che tutti gli articoli siano conformi alle modalità di utilizzo e di aziende di riferimento autorizzate in tutto il territorio italiano e non.

L’azienda è totalmente italiana, con due sedi principali: una si trova a Messina in via Regina Elena 12; la seconda in Triq il-Katakombi, 75, Nasciaro, Malta Cap 1020.

Ogni prodotto è soggetto a variazioni di prezzo nel periodo circa dei 40 giorni, in quanto vengono trattati solo articoli che sulla ricerca di mercato ordinario il prezzo è competitivo. Intercedendo direttamente personalmente con le aziende produttrici o riferimenti principali diretti per la grande distribuzione.

Cosa offre l’azienda?

L’azienda è leader nella distribuzione e rivendita di olio motore per tutte le tipologie di mezzi, di tutte le marche sia da unità da fusti da 60 litri sia da 208 litri e anche da 1 litro. Fornisce prezzi molto competitivi con la possibilità di pagare anche alla consegna, sia in italia che in altri paesi come: Albania, Grecia, Kosovo, Slovenia e Malta.

Cosa si propone a breve e per il futuro?

A breve si propone di ampliare ancora di più la propria clientela, tra cui solo qualche giorno fa è stata inaugurata la seconda nuova sede nell’isola di Malta e sono sicuro che conquisterà anche la fiducia dei maltesi pronti ad entrare nel favoloso nuovo mondo esclusivo di BIoil.

Cos’è BIoil? Perché questa scelta?

BIoil è un marchio italiano che si propone di essere un olio motore per tutte le categorie di mezzi con caratteristiche paragonabili alle migliori marche conosciute in circolazione benchè poco noto alla stragrande maggioranza della clientela italiana, ma provare per credere. Oggi sempre più officine lo utilizzano e sempre più apprezzato e richiesto.

Spedizioni

Dalla richiesta ricevuta e confermata, la consegna avviene circa nei 10 giorni lavorativi, ma anche in 4 o 6, a seconda dei corrispondenti delle spedizioni assegnate. E’ coperto tutto il territorio nazionale, isole comprese, possibile anche fuori dal territorio nazionale (Malta, Albania, Grecia, Kosovo e Slovenia); solo carichi completi in altri paesi da valutazione.

Pagamenti

Si accettano pagamenti elettronici tramite: bonifici, ricarica postepay. Si accetta anche pagamento alla consegna in valuta euro contanti (non si accettano assegni o garanzie private di alcun tipo). Si può anche dare un acconto per bloccare la merce in transito in prevendita nel listino di riferimento con richiesta personale. Si accettano anche scambi di equivalenze finanziarie ovvero cambio olio motore per equivalente olio extravergine d’oliva o automobili o eventuali proposte che possono essere prese in visione immediate all’acquisto. L’impostazione è come da iva ordinaria al 22%. Fatture elettroniche con pec albertosmedile@pec.blu.it di riferimento con Sdi.