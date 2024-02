Stop alla domenica di carnevale a Messina: il meteo blocca gli eventi

Il programma di oggi pomeriggio stoppato dalle previsioni del tempo

MESSINA – “Arriva il carnevale”. No, non arriva, almeno di domenica. Comunica l’amministrazione comunale: “Alla luce delle previsioni meteo, per il pomeriggio di domenica 11 febbraio, abbiamo deciso di annullare la sfilata di gruppi in maschera lungo l’isola pedonale di viale San Martino, con arrivo a piazza Cairoli, e tutte le altre iniziative carnevalesche organizzate nei villaggi della città, nell’ambito del programma Arriva il carnevale”.

Continua la nota: “La decisione è stata assunta a seguito del bollettino trasmesso dalla Protezione civile regionale che prevede nel pomeriggio di oggi un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con rovesci e piogge sparse anche a carattere temporalesco e conseguente calo termico”.

Pertanto, per precauzione, sentito l’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli e l’esperto meteorologo del Comune Daniele Ingemi, il sindaco Federico Basile ha deciso di annullare gli appuntamenti.

