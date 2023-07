Stop alla sosta selvaggia a Milazzo, da venerdì rimozione col carro attrezzi

Controlli a tappeto sul territorio di Milazzo, dove il Comune annuncia il pugno duro contro la sosta selvaggio. Si procederà direttamente col carro attrezzi

MILAZZO – È lotta alla sosta selvaggia a Milazzo, dove il Comune annuncia controlli a tappeto da parte del comando di polizia locale.

Dal prossimo venerdì le vetture che non rispetteranno il codice della strada saranno oggetto di multe e di rimozione forzata. Le vetture della polizia municipale, infatti, eseguiranno controlli sul territorio con il carro attrezzi a seguito.

«Un intervento -si legge in una nota del Comune di Milazzo- finalizzato a migliorare le condizioni di sicurezza stradale, in particolare per i pedoni e per i soggetti con disabilità che spesso si ritrovano di fronte ostacoli per comportamenti poco corretti da parte degli automobilisti pronti a lasciare il mezzo ovunque, in prossimità di incroci, di attraversamenti pedonali o addirittura negli spazi riservati a soggetti disabili».