Stop interno per La Saracena Volley, al “PalaSerranò” vince Caltanissetta

Nel ventesimo turno del campionato nazionale di pallavolo femminile di B2, cadono in casa le ragazze di coach Fazio, battute da Caltanissetta. Tumeo: "Buon inizio, poi mollato. Ora, servirà muovere la classifica"

PATTI – Sconfitta interna per La Saracena Volley (0-3) nel ventesimo turno del campionato nazionale di serie B2 femminile di volley. Al “PalaSerranò” di Patti passa la Traina Albaverde Caltanissetta, seconda forza del torneo, formazione solida, ma soprattutto maggiormente concreta nei momenti cruciali del match.

La fredda evidenza dei numeri ci racconta di un match a senso unico; in realtà, riavvolgendo il film del confronto andato in scena sabato pomeriggio nell’impianto pattese, risulta evidente un sostanziale equilibrio, quantomeno nei primi due set, in cui le ragazze di coach Fazio sono riuscite spesso ad imbrigliare le trame avversarie, dimostrando di saper spingere sull’acceleratore e di poterlo fare, nei momenti di lucidità, con efficacia.

Peccato per un primo set infinito (terminato ai vantaggi 31-33) e nel quale le padrone di casa sono riuscite ad annullare quattro palle set alle avversarie, costringendole a fatiche supplementari per chiudere il parziale. Scambi avvincenti e ricchi di emozioni quelli di un parziale tra i più interessanti visti, in questa stagione, nelle gare casalinghe e sfuggito alle bianconere solo per piccolissimi dettagli.

Nel secondo parziale, ritmi decisamente più bassi e probabilmente dettati dallo sforzo compiuto dai due sestetti nel precedente parziale. Alla fine, lo ha chiuso Caltanissetta (19-25) che ha approfittato di un momento di calo di attenzione oltre-rete per capitalizzare al meglio le proprie azioni offensive.

Terzo set praticamente senza storia (11-25) in cui le pattesi hanno pagato forse minori motivazioni innanzi ad un avversaria che andrà a giocarsi fino in fondo il salto di categoria, insieme alla capolista Modica, e in cui è emerso il valore di un organico di spessore, allestito per dominare il torneo (tra le fila ospiti la posto 4 Serena Moneta, la scorsa stagione protagonista in serie A2 con Marsala).

Il capitano Tumeo: “Iniziato bene, poi mollato troppo presto”

Al termine dell’incontro, queste le dichiarazioni del capitano de La Saracena, Desy Tumeo: “Primo set giocato, secondo me, alla pari. Abbiamo iniziato bene grazie anche ad un’ottima disposizione in campo. Dal secondo set in poi, ci siamo un pò lasciate andare e si è visto. In ogni caso, avversaria veramente tosta che ha lottato palla su palla, a differenza nostra, ed è stata molto più attenta. Questo ha fatto la differenza”.

Rimane una grande stagione quella de La Saracena; ancora diverse partite innanzi in cui potrete togliervi soddisfazioni: “Ci aspetta, dopo Pasqua, una trasferta importante contro la Todo Sport in cui si cercherà di portare più punti possibili a casa, muovere la classifica e sostenere il nostro morale.

Poi, sarà il turno della capolista Modica, proprio qui al “PalaSerranò”; all’andata forse la gara in cui è svoltato il vostro campionato: “A Modica abbiamo fatto un’ottima prestazione, anche se poi il risultato non ci ha premiato. Qui, cercheremo di dare il massimo per strappare qualche punto”.

Hanno diretto l’incontro Danny Buccheri (1°) di Siracusa e Paolo Pirronitto (2°) di Catania.

In classifica, La Saracena al settimo posto con 30 punti, scavalcata dall’Alus Volley Mascalucia vittoriosa sul campo della Volley Palermo e ora due punti sopra le pattesi. Traina Albaverde Caltanissetta, sempre al secondo posto dietro la Pvt Modica; le due formazioni continuano il proprio duello per la conquista della B1, ad un solo punto di stacco l’una dall’altra (Modica 57, Caltanissetta 56).

Nel prossimo turno post-pasquale, sabato 6 Aprile alle ore 17.30, La Saracena Volley sarà impegnata in Calabria sul terreno del “PalaBorsellino” di Vibo Valentia contro la Todo Sport.

Articoli correlati