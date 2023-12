Stop lavori per ForestaMe, i divieti di sosta per le auto torneranno nel 2024 - Tempostretto

Lo ha annunciato il direttore generale Puccio: "Eviteremo di congestionare il traffico nel centro di Messina. Completeremo il prossimo anno"

MESSINA – Arrivederci al 2024 per i lavori di ForestaMe, che slittano di qualche settimana per non congestionare ulteriormente il traffico nel centro città in vista del Natale. A dichiararlo è stato il direttore generale Salvo Puccio (nella foto con l’asssessore Caminiti), intervenuto durante la terza commissione consiliare presieduta da Emilia Rotondo.

“Il progetto ForestaMe – ha spiegato – linea specifica di finanziamento all’asse 6 React, appaltato nell’aprile 2023, è attualmente al 75% di attuazione. Le piante sono già pronte alla piantumazione. Il sindaco ha fatto una scelta, cioè di concludere dopo le feste. È stata una scelta tecnica. Compreremo le griglie con un’altra linea di finanziamento. L’interruzione causerà benefici a livello commerciale senza pregiudicare altri aspetti. Questi sono progetti pilota decisivi per verificare come il voler rendere più verde il centro città si possa coniugare con la viabilità”.

Articoli correlati