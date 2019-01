Mercato dell'usato a Giostra, due in regola e cento no. Giovedì l'incontro

MESSINA - Due operatori erano titolari di licenza, oltre cento abusivi. Sono gli incredibili numeri dei controlli fatti ieri dalla Polizia Municipale al mercato dell'usato che si svolge ogni domenica in viale Giostra. Ieri no, perché la mano dei vigili è stata ferma e l'assessore Dafne Musolino ha invitato tutti ad un incontro giovedì, al Dipartimento comunale servizi alle imprese, per avviare le pratiche di messa in regola.

Gli agenti hanno presidiato l'area del mercato sin dalle 5 del mattino e solo alle 11, compresa la fermezza dell'operazione, tutti gli abusivi avevano ormai lasciato l'area.

“Abbiamo preso l’impegno – ha detto l’assessore Musolino – di ripristinare la legalità e così sarà: rispettare le regole significa avere mercati sicuri, puliti e merce controllata”.