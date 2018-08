Patti, da domani al via il XVI incontro degli "Italiani in Patria e nel Mondo”

Tutto pronto per il 16° incontro degli “Italiani in Patria e nel Mondo”. L’evento, che negli anni ha coinvolto 33 amministrazioni comunali, sarà ospitato quest’anno dal comune di Patti. Tema principale sarà il 900° anniversario della morte di Adelaide del Vasto, conosciuta anche come “Regina Adelasia”. Domani alle 17.00 presso l’aula consiliare del comune di Librizzi la cerimonia di apertura dell’evento. Con il passaggio di testimone, la manifestazione “passerà” al comune di Patti dove ci si incontrerà questo sabato.

Dalle 10.00 di sabato, presso piazza municipio a Patti, prenderà il via un tour con guida nella parte antica della città e con una visita presso la cattedrale. Alle 18.00 ci si sposterà invece presso Villa “A. Pisani” a Patti Marina dove, dopo i consueti saluti di rito da parte delle figure istituzionali e delle associazioni del territorio, si terrà una relazione sull’anniversario della regina Adelasia del Vasto. Seguirà il passaggio del testimone con il “Triangolo di Luce” tra il Comune di Patti ed il Comune di Avola, che ospiterà l’evento nel 2019. A conclusione dell’incontro saranno consegnate targhe e attestati a personalità del mondo della cultura e attive nell’ambito della promozione della Sicilia nel mondo.

Domenica la manifestazione si sposterà quindi a Tindari, dove si celebrerà alle 10.00 la santa messa a cui seguirà una visita guidata presso il sito archeologico del comune.

La “Regina Adelasia” tornerà protagonista ancora una volta i prossimi 5 e 6 ottobre, a Palermo, con un convegno sul tema e una rievocazione storica organizzati dal Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato”. Nel corso dell’appuntamento si parlerà, inoltre, anche degli Aleramici in Sicilia.

Salvatore Di Trapani