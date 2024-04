“Storie al tempo della pandemia”. Così il maestro Riccardo Orifici ha accompagnato i suoi alunni

Un libro per raccontare la vicenda, poi il dono di una giostrina

35 anni da docente di scuola elementare. Una fonte d’ispirazione per la scrittura del suo primo libro: “Carezze allo smartphone. Storie al telefono al tempo della pandemia”, frutto di una iniziativa nata per superare il distacco fisico dai suoi alunni durante la pandemia da Covid.

Riccardo Orifici, classe 1962, gli ultimi 14 impiegati nella Scuola primaria di Cresta – Naso.

Ogni sera, per 82 sere consecutive, attraverso l’uso dello smartphone, il maestro Riccardo ha “accarezzato” i suoi studenti con delle storie raccontate al telefono, in attesa che le misure restrittive messe in atto dal Consiglio dei Ministri per fronteggiare la pandemia venissero superate.

L’autore ha raccolto e pubblicato questi racconti che sono stati stampati con il patrocinio spontaneo di due sponsor di Naso.

Il maestro Riccardo ha presentato questo suo primo lavoro al Teatro Vittorio Emanuele di Naso il 26 aprile dello scorso anno, promuovendolo anche in altri Comuni dei Nebrodi, compreso il suo Comune di residenza, dando vita ad una “straordinaria iniziativa”, impegnare il ricavato della vendita dei libri per acquistare giochi per aree attrezzate per i bambini delle Scuole.

Riccardo Orifici ha già donato alla Scuola Primaria di Cresta – Naso una giostrina per bambini e la scorsa settimana ha fatto dono, su indicazione dell’amministrazione comunale, alla Scuola dell’Infanzia di Sinagra – Centro di una colorata giostrina, già collocata nel cortile.