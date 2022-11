Storie di donne oltre il carcere. Il teatro entra a Gazzi, che si "apre" per una domenica - Tempostretto

Una domenica speciale nella casa circondariale messinese, dove le detenute sono tornate sul palco grazie a D'aRteventi

MESSINA Una domenica particolare alla casa circondariale di Messina, con le storie delle detenute-attrici che hanno raccontato spaccati della loro vita, uno spettacolo di donne anche per ricordare la settimana dedicata alla violenza contro le donne.

Grazie alla ribalta del palco, col quale sono ormai in confidenza, le detenute hanno potuto far conoscere le proprie esperienze, il loro vissuto prima del carcere, la loro quotidianità dietro le sbarre e soprattutto il loro vissuto interiore. L’impegno del teatro le sostiene nel percorso di rieducazione e socializzazione.

Si rinnova l’appuntamento col teatro Piccolo Shakespeare, all’intero dell’istituto, dove le detenute hanno calcato il palco per l’incontro organizzato da D’aRteventi. L’occasione è la visita al Rotary Club di Messina del Governatore del Distretto 2110 Sicilia e Malta, Orazio Agrò. Il Rotary Club di Messina presente all’incontro con il presidente Nino Samiani e tanti soci tra cui il past president, Alfonso Polto, sotto la cui presidenza è iniziato il sostegno a diverse iniziative promosse in seno al Progetto “Il Teatro per Sognare”, sostenuto dalla Caritas Messina diretta da Padre Nino Basile.

Presenti il presidente Monsignor Giovanni Accolla, la direttrice del penitenziario Angela Sciavicco ovviamente, la comandante della Polizia Penitenziaria Antonella Machì, la presidente del Tribunale di Sorveglianza Francesca Arrigo e la magistrata di sorveglianza Federica Ferrara, la capo area degli educatori Letizia Vezzosi e tutti gli educatori che operano nell’istituto, gli psicologi e la professoressa Annamaria Citrigno referente del progetto “Liberi di Essere Liberi”, realizzato con gli studenti di Giurisprudenza e Scienze politiche, sostenuto dall’Ateneo messinese e voluto fortemente dal Magnifico Rettore Salvatore Cuzzocrea.

