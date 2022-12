Storie viaggianti, un ponte tra le culture italiana e romena - Tempostretto

A Palazzo Zanca la presentazione del libro di Apetrei e dei volumi in lingua italiana e romena

MESSINA – Tappa anche in riva allo Stretto per Storie viaggianti, il ciclo di volumi in lingua italiana e romena. Appuntamento domenica 11 dicembre alle 16 nel salone delle Bandiere di Palazzo Zanca dove l’avvocata Caterina Cavallaro e Manuela Angelescu dialogano con l’autore Ciprian Apetrei.

Tra i relatori Claudia Belciu, presidente dell’associazione Diaspora.Me, la coordinatrice del progetto Cornelia Nicola, l’avvocato Filippo Mangiapane, il vescovo ausiliare monsignor Cesare Di Pietro e il sindaco Federico Basile.

“Il 10 dicembre è la giornata dei diritti umani – spiega l’avvocato Mangiapane, presidente della Camera Penale Erasmo Da Rotterdam, di cui fa parte la Cavallaro e che patrocina l’evento – e noi abbiamo promosso questo appuntamento proprio per avviare una discussione importante su questi temi”.