Strabiliante “Il Mago di Oz” al Cilea. Acclamati acrobati e artisti - Tempostretto

“My friends, belive in your dreams!”.

Con queste parole il leone de “Il mago di Oz” incoraggia la platea del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, al termine del musical messo in scena dalla compagnia internazionale Romanov Arena. Si abbassa così il sipario sulla magia del fantastico mondo di Dorothy e compagni, tra applausi e acclamazioni.

È la Polis Cultura a offrirci questo magnifico spettacolo, nel contesto della rassegna “Le maschere e i volti” 2023.

Ed è sold out, come facilmente immaginabile, con una platea, palchetti e loggione gremiti di giovani e giovanissimi spettatori, accompagnati da entusiasti genitori.

Tripudio di luci, colori, arte.

Uno spettacolo ricco, di luci, di colori, con i costumi del corpo di ballo di eccezionale impatto emotivo, le splendide voci degli artisti in scena, le fantasmagoriche scenografie proiettate in 3D, e poi le emozioni che suscitano le arti circensi contemporanee, da fiato sospeso! Il cast di 25 artisti è composto da cantanti, danzatori e alcuni tra i maggiori acrobati del circo contemporaneo mondiale. Danza aerea, funamboli, equilibristi, contorsionisti, fondono armonicamente la loro arte nel contesto scenografico e musicale dello show, dando vita ad uno spettacolo mozzafiato, seppur interamente in lingua inglese.

Un messaggio per tutti

Ecco ricreato il magico mondo di Oz in cui la dolce Dorothy vaga con i suoi amici, il leone, lo spaventapasseri e l’uomo di latta, tra mille avventure, per incontrare “the Wizard of Oz”, che li aiuti a realizzare i loro sogni.

Un cuore, un cervello, il coraggio… Ma come sappiamo, alla fine della favola, non esiste alcun mago.

Il messaggio? Chiaro, forte, diretto: ognuno è in grado di realizzare i propri sogni. Ognuno possiede dentro sé stesso la forza per riuscire a farlo.

“My friends… belive in your dreams”.