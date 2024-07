Strada chiusa per lavori... non cominciati

Da 15 giorni la strada è chiusa per "lavori in corso" mai cominciati

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “In 15 giorni potevano sistemare tutte le strade di Messina, invece via Mario Giurba è chiusa da 15 giorni senza sapere se e quando inizieranno e finiranno i lavori, non si è visto nessuno tranne queste barriere…Negozio vuoto perché non si può né passare né parcheggiare.”

Il vicesindaco Salvatore Mondello ha spiegato i motivi del ritardo facendo ritardo. Si tratta di “lavori per una condotta fognaria” che partiranno presto. “C’è stata la segnalazione di un cittadino per un avvallamento – ha detto Mondello a Tempostretto -. Amam ha già predisposto l’intervento per la condotta fognaria. La priorità è la sicurezza. Per questo motivo, è stata chiusa la strada”.