Strada Panoramica dello Stretto, auto contro lampione. Un ferito e traffico bloccato

L'uomo è stato portato all'ospedale Papardo

Un 54enne alla guida di un’auto Nissan Qashqai è andato a finire contro un lampione sulla Strada Panoramica dello Stretto, poco oltre le gallerie Bosurgi, per cause in corso di accertamento, intorno alle 14.

Il lampione è crollato e il traffico è rimasto bloccato. Sul posto la Polizia Municipale, agli ordini del comandante Giovanni Giardina, e i vigili del fuoco.

L’uomo alla guida, rimasto ferito, è stato portato all’ospedale Papardo, in condizioni da valutare.