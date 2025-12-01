“Strade colabrodo a Messina, quando partirà l’annunciato piano da 70 milioni?”

Il presidente della III Municipalità Cacciotto invita l'amministrazione Basile a fare chiarezza sui fondi per la manutenzione dei marciapiedi. Arriveranno solo 6 mln?"

MESSINA – Il presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto, all’attacco dell’amministrazione Basile. “Strade colabrodo e marciapiedi distrutti: che fine ha fatto la svolta epocale da 70 milioni di euro annunciata dall’amministrazione comunale? Il 2 maggio 2025, la Giunta Basile annunciava, in conferenza stampa, un piano rivoluzionario da ben 70 milioni di euro per la manutenzione delle strade e dei marciapiedi cittadini. Una programmazione strutturale e non interventi spot, questo quanto veniva dichiarato alla città. Il primo dato che a distanza di un semestre dalla conferenza stampa di maggio emergerebbe è che, dei 70 milioni di euro annunciati e dati come certi, sembrerebbe che adesso le risorse economiche siano appena 6 milioni di euro per l’intera città. Risorse esigue se si pensa come le nostre strade siano ridotte e ad un amministrazione di continuità da oltre 7 anni”.

“Le strade della III Municipalità sono in pessimo stato”

Cacciotto cita le dichiarazioni del sindaco: “Non serve a nulla tappare una buca oggi se quella stessa strada non viene rigenerata nella sua interezza, perché quel dissesto si ripresenterà, inevitabilmente. Ogni parte del nostro territorio deve avere pari dignità. Già a fine anno potremo vedere partire i primi cantieri. Questo è un cambio di passo importante per la città, che consentirà interventi diffusi e pianificati su tutto il territorio comunale. Una svolta epocale per la città di Messina; un intervento senza precedenti, frutto di una programmazione puntuale, di un’attenta pianificazione finanziaria e della capacità dell’Amministrazione di intercettare e utilizzare risorse certe, sia comunali che sovracomunali”.

Continua il presidente, esponente di Fratelli d’Italia: “Sono questi alcuni dei passaggi della conferenza stampa dell’amministrazione comunale. Il 23 settembre di quest’anno, l’amministrazione comunale ha annunciato interventi di manutenzione stradale per 6 milioni di euro, frutto di un finanziamento con la Cassa Depositi e Prestiti. Il 5 maggio 2025 il Consiglio della Terza Municipalità, su richiesta dello stesso sindaco, ha trasmesso un lungo elenco di strade che necessitano di interventi. A parte qualche piccolissimo intervento, nulla ad oggi è stato fatto. Le strade della Terza Municipalità e dei suoi Villaggi sono ridotte in pessime condizioni”.

E ancora: “Voragini, avvallamenti, marciapiedi distrutti caratterizzano tanti quartieri della circoscrizione. Dei riscontri che l’amministrazione intende dare alle richieste della Terza Municipalità non c’è alcuna traccia, unitamente all’assenza di notizie sulle “faraoniche” risorse che avrebbero dovuto accompagnare la manutenzione straordinaria delle strade e marciapiedi cittadini. Nel frattempo, la città e la gente chiede interventi che a tutt’oggi purtroppo non esistono. Mi auguro che l’amministrazione comunale voglia urgentemente trasmettere alla Terza Municipalità il piano degli interventi stradali che si intendono realizzare sulla scorta del documento trasmesso dal Consiglio Circoscrizionale e che, a parte i 6 milioni di euro, possa dare rassicurazioni sulle altre ingenti risorse economiche annunciate come certe ma che ad oggi non sembrerebbero più tali”.

