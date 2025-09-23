Messina. Manutenzione delle strade, deliberati lavori per 6 milioni di euro

Gli interventi interesseranno numerose arterie urbane, con particolare attenzione ai villaggi periferici

MESSIN – Questo pomeriggio la Giunta comunale ha approvato la delibera relativa al progetto di fattibilità economica per la manutenzione straordinaria di numerose arterie urbane, con particolare attenzione ai villaggi periferici della città. L’investimento previsto ammonta a circa 6 milioni di euro, finanziati attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, e si affianca agli altri interventi già programmati sul territorio comunale mediante diverse misure di finanziamento.

“Sono molto soddisfatto – ha dichiarato il sindaco Basile – per essere riuscito, grazie a un attento lavoro di squadra, a mantenere la promessa del rifacimento complessivo delle nostre strade. Si tratta di un impegno significativo per restituire ai messinesi vie sicure e percorribili, con un intervento radicale che fino ad oggi non era stato possibile avviare. È un nuovo importante passo avanti – ha concluso – che tiene conto delle esigenze delle periferie, chiamate a tornare protagoniste nello sviluppo complessivo della città”.