Strade più sicure a Santa Teresa, lavori per ripristinare la segnaletica orizzontale

lavori in corso sulla Statale 114

S. TERESA – L’amministrazione comunale di Santa Teresa di Riva ha avviato il ripristino della segnaletica orizzontale sulle strade del territorio. L’intervento mira a garantire maggiore sicurezza e visibilità agli utenti della strada, mitigando potenziali rischi legati alla segnaletica deteriorata.

Il sindaco Danilo Lo Giudice ha annunciato l’avvio dei lavori, che sono già in corso da alcuni giorni con il coinvolgimento degli operai comunali e il supporto dei vigili. L’obiettivo è quello di minimizzare i disagi per la cittadinanza durante l’esecuzione dei lavori, concentrandosi inizialmente sulla Strada Statale 114 e successivamente su altre zone del paese.

L’intervento si focalizza principalmente sul ripristino della segnaletica di mezzeria, delle strisce pedonali e di tutte le altre indicazioni necessarie per una corretta circolazione stradale. Per quanto riguarda il lungomare, i lavori di ripristino della segnaletica potranno essere eseguiti solo dopo il completamento degli interventi di Enel. La ditta responsabile degli scavi procederà con l’asfaltatura e il ripristino della segnaletica stradale in seguito alla conclusione dei lavori da parte di Enel. L’amministrazione comunale si è scusata preventivamente per eventuali disagi che i lavori potrebbero arrecare ai cittadini e ha invitato gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica di cantiere per garantire la sicurezza durante la circolazione.