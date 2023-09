Strade sicure, a Messina la Polizia incontra i cittadini a piazza Duomo - Tempostretto

Insegnare ai cittadini a ridurre gli incidenti è l'intento del Safety Day

MESSINA – Una giornata per conoscere come lavora la Polizia Stradale, quali sono i mezzi e gli accorgimenti tecnologici che aiutano gli agenti a garantire la sicurezza sulle strade. La cornice è quella splendida di piazza Duomo ed ha consentito di trasformare il Safety Day in una vera e propria mattina di festa, di incontro tra cittadini e Questura di Messina.

Prevenire gli incidenti

Promossa da ROADPOL – European Roads Policing Network, si tratta dell’iniziativa a livello europeo per promuovere la cultura del rispetto delle regole su strade e autostrade, la Polizia di Stato è stata protagonista dell’evento organizzato stamani a piazza Duomo.

Safety Day

I poliziotti della Sezione Polizia Stradale e delle Volanti hanno incontrato i cittadini per dialogare su buone prassi da applicare in strada e normativa in atto. Intorno al gazebo allestito in piazza Duomo, i poliziotti hanno mostrato il funzionamento di strumenti in dotazione come l’etilometro, il precursore e l’autovelox, giornalmente utilizzati con l’obiettivo di prevenire e ridurre gli incidenti stradali e incoraggiato a testare la strumentazione – visorealcol-visual su percorso ad ostacoli – atta a verificare e simulare la guida in condizioni di ebbrezza.