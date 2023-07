Strage di Bologna, le iniziative nel ricordo di Onofrio: a S. Teresa il Procuratore aggiunto del Tribunale di Palermo - Tempostretto

La XVIII edizione del "Premio Zappalà" anche quest'anno ha ricevuto la medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica

S. TERESA DI RIVA – Programma con significativi eventi il 2 agosto prossimo, organizzato dall’Associazione “Amici di Onofrio Zappalà”, in occasione del 43° Anniversario della strage di Bologna nel ricordo di Onofrio Zappalà (il giovane di S. Alessio Siculo rimasto ucciso in quella tragica circostanza) e del Premio Zappalà 2023, giunto quest’anno alla sua XVIII edizione. Anche per quest’anno, il quindicesimo consecutivo, il Premio Zappalà ha ricevuto la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica. Alle 18,30 del 2 agosto è in programma la visita al Cimitero di S. Alessio Siculo per rendere omaggio ad Onofrio con le Autorità locali per poi passare alle 19 alla Celebrazione della S. Messa nella Chiesa parrocchiale. Alle 20,30, dai Giardini del Palazzo della Cultura, ex Villa Ragno, a S. Teresa di Riva, avrà luogo la XVIII edizione del Premio Zappalà 2023 che quest’anno, dopo 3 anni di pandemia, torna con le regolari Borse di Studio oltre ai Premi alla Persona. Il punto di forza rimangono gli ospiti-testimoni, come li chiamiamo noi, che testimonieranno per le loro esperienze e per il loro vissuto.



Si comincia con Paolo Guido, Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Palermo e Coordinatore delle indagini su Matteo Messina Denaro e del suo recente arresto; Giovanni Paparcuri, autista di Rocco Chinnici e collaboratore di Giovanni Falcone, che non ha potuto presenziare lo scorso anno per problemi di salute; Pino Fazio, papà di Michele Fazio, assassinato a 15 anni, dalla malavita locale, per un puro scambio di persona; infine, ma non ultimo, solo perché lo ascolteremo in video in differita: Nando Dalla Chiesa, figlio del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e Presidente onorario di Libera. Le Borse di studio saranno assegnate a due studenti dell’Istituto Superiore di S. Teresa di Riva, una per l’indirizzo Classico e una per l’indirizzo Scientifico. I Premi Zappalà 2023 , alla Persona, andranno invece al Procuratore Paolo Guido ed a Pino Fazio.



“Come sempre non mancherà qualche piccola, piacevole ed interessante sorpresa – annunciano gli organizzatori, per lo più compagni di classe di liceo di Onofrio che hanno dato vita all’Associazione – che ci proponiamo di non svelare adesso ma che sicuramente ci riempie già di gioia e di orgoglio. Noi vi aspettiamo, per una serata che, come da protocollo, non avrà niente da invidiare alle precedenti ma che, di contro, avrà la forza ed il carattere di farci riflettere, ancora una volta, sull’importanza e il rispetto della legalità e delle conseguenze oggetto di una strategia destabilizzante di ordinamenti democratici e liberali. Comunichiamo, infine, che per coloro i quali sono impossibilitati a presenziare, la serata sarà trasmessa in diretta streaming sulla Pagina e sul Gruppo Facebook dell’Associazione Amici di Onofrio Zappalà”.



Per la cronaca si comincerà a ricordare il 43° Anniversario della strage di Bologna in memoria di Onofrio Zappalà a partire da martedì 1 agosto a S. Alessio Siculo, nei Giardini di Villa Genovesi alle 20,30, in una serata organizzata in collaborazione con il Comune di S. Alessio Siculo e che avrà come ospiti Pino Fazio e soprattutto Mariapia Crisafulli, neolaureata già vincitrice di una Borsa di Studio nel 2015, che ha fatto una Tesi di Laurea sulla strage di Bologna, citando anche Onofrio Zappalà. “Per noi – concludono i membri dell’Associazione – questo rappresenta un personale regalo che ci onora e che consideriamo il frutto del nostro impegno di Memoria portato avanti in tutti questi anni”.