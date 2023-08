Stretto di Messina e No Ponte. Tre ore di fila? Come ogni anno, quindi va bene - Tempostretto

Il tempismo del corteo per dire no al Ponte sullo Stretto, lo stesso giorno in cui molti hanno fatto tre ore di coda, nonostante un alto numero di navi, per arrivare in Sicilia

MESSINA – Quando c’è un disagio la logica vorrebbe che si facesse qualcosa per eliminarlo o almeno mitigarlo. Sullo Stretto di Messina, invece, accade che si creino attese di tre ore per attraversarlo e qualcuno commenti: “Come ogni anno”, “Ma perché date queste notizie? Dov’è la novità?”, “Succede solo per pochi giorni” ecc.

Quindi va bene così. E’ stato bello per quei tanti poveracci in fila per tre ore sotto il sole, magari dopo un lungo viaggio? Non vedi l’ora di arrivare a casa, la vedi, è a due passi, altre tre ore…

Oltre a dire “no Ponte” (qui le immagini del corteo), prefigurando scenari apocalittici, sarebbe utile specificare quali sono i “sì” per almeno mitigare (risolvere via mare sarebbe impossibile) il problema. E una delle poche risposte è che basterebbe aumentare le navi. Ad agosto 2023, tra vettore privato e pubblico, ci sono 156 corse al giorno, di cui 79 in direzione Messina e 77 in direzione Villa San Giovanni, quasi tutte con alto fattore di riempimento. Un numero elevato, non così facilmente incrementabile.

Tempi morti e destinati ad aumentare

Senza dimenticare che ci sono tempi morti non abbattibili: in bassa stagione serve comunque almeno un’ora per passare dall’autostrada siciliana a quella calabrese e viceversa (ad esempio in direzione Calabria circa dieci minuti dall’autostrada agli imbarchi, dove bisogna trovarsi mezz’ora prima per non rischiare di perdere la nave, venti minuti di traversata e altri dieci dallo sbarco all’autostrada). Tempi destinati ad aumentare perché, nei programmi, la rada San Francesco chiuderà e tutto il traffico sarà spostato a Tremestieri, così il centro di Messina potrà liberarsi dalla schiavitù di attraversamento.

Code ovunque?

E i treni continuano a impiegare due ore da una sponda all’altra… Che ci voglia troppo tempo per fare 400 chilometri in treno da Siracusa a Trapani (e senza approfondire i motivi), nonostante pochissimi abbiano esigenza di viaggiare su un percorso simile, è un grande problema. Che ci voglia troppo tempo per attraversare lo Stretto di Messina, e lo fanno milioni di persone, non è un grande problema.

Così alcuni fanno la corsa a sminuirlo. “Ad agosto le code ci sono ovunque”, cavoli vostri. Secondo il bollettino Anas di sabato 12 agosto, il traffico era “intenso ma scorrevole sui principali itinerari”. Quindi no, non c’erano code. Ad esempio sulla Salerno – Reggio Calabria, che è stata quasi interamente ammodernata con lavori che sono durati vent’anni, dal 1997 al 2017. Vent’anni di disagi, si doveva impiegare meno ma oggi se ne godono i frutti.

Il traforo del Monte Bianco

Situazione simile sulla rete di Autostrade per l’Italia. Si sono registrati 8 chilometri di coda tra Anagni e Colleferro, ma causa incidente, idem sull’A 10 Genova – Ventimiglia, che però è piena di cantieri. Le uniche code “normali”, per così dire, simili a quelle sullo Stretto, ci sono state al traforo del Monte Bianco, che è lungo 11,6 km a singola corsia per senso di marcia.

Quando il traffico è superiore rispetto alle infrastrutture esistenti, è logico pensare ad ampliare le infrastrutture, a meno che non si parli di centri urbani in cui l’obiettivo è di favorire la mobilità pubblica e pedonale. E’ il motivo per il quale in diverse autostrade italiane è stata realizzata la terza corsia, e nei tratti Modena – Bologna e Bergamo – Milano anche la quarta, tutto a suon di finanziamenti pubblici. In Sicilia la terza corsia non serve, perché il traffico autostradale non è tale da richiederlo. Serve, invece, metterle in sicurezza, come lentamente si sta facendo, ma questo non esclude realizzare nuove opere.

Il raddoppio del tunnel del Monte Bianco è stato progettato ma mai realizzato e le motivazioni dei contrari sono per alcuni aspetti uguali a quelle dei No Ponte: lavori lunghi, guadagni per le imprese, pochi benefici, traffico insufficiente per giustificare l’intervento. In realtà, in alta stagione lì le code non sono rare, mentre almeno in bassa stagione è possibile attraversare il tunnel in dieci minuti, senza attese.

La relazione degli esperti

E’ vero che lo Stretto di Messina non è l’unico posto in cui ci sono code ma è anche vero che la Sicilia è “l’isola col più elevato potenziale di collegamento stabile”, come sancito dal gruppo di lavoro incaricato dal Ministero delle Infrastrutture composto da esperti del settore.

Eppure c’è chi, a fronte delle immagini delle lunghe code, sostiene che anche con il Ponte sarebbe lo stesso. Dimenticando che esiste il Telepass e che sarebbero impossibili attese di tre ore. Un Ponte potrebbe essere attraversato in tre minuti in bassa stagione, forse più in alta stagione ma sicuramente non lo stesso tempo rispetto al trasporto via mare.

Le altre opere ferroviarie

Poi c’è il trasporto ferroviario. In Italia ci sono opere in progetto e in corso, che costano diversi miliardi, e consentiranno risparmi di tempo da pochi minuti fino a un’ora. Queste opere sì, il Ponte per risparmiare due ore sullo Stretto no.

Se verranno spesi 10 o 14 miliardi sul territorio, se la città diverrà un enorme cantiere non può che essere un vantaggio, un’importante ricaduta economica. Ci saranno disagi, certo, ci sono sempre quando si costruisce qualcosa. Ma la soluzione non può essere non fare nulla per paura dei disagi.

Dal punto di vista puramente trasportistico, come appurato da tanti esperti, il Ponte sarebbe necessario, altro che inutile. Se poi l’impatto ambientale sia troppo forte o se l’opera non sia tecnicamente realizzabile è altro discorso, si vedrà.

I prossimi passi e la partita di Salvini

Oltre a non essere ancora stato stanziato un centesimo per l’opera (negli annunci accadrà con la prossima legge di bilancio), c’è da superare lo scoglio del passaggio da progetto definitivo a esecutivo, che prevede l’acquisizione di diversi pareri, su tutti quello ambientale del Mite (Ministero della transizione ecologica).

Tra le ipotesi, anche che arrivi un parere negativo. Solo quando e se il progetto sarà esecutivo e finanziato si potrà passare dalle carte al concreto. E’ qui che si gioca la credibilità del ministro Matteo Salvini. I “no ponte” battono sul suo passato, se realmente Salvini non farà seguire i fatti ai programmi non potranno che esserne contenti.