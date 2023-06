"Stretto Pride 2023", Palazzo Zanca si illumina con i colori dell'arcobaleno - Tempostretto

La balconata sarà imbandierata con il drappo della libertà. L'appuntamento sabato 10

MESSINA – Palazzo Zanca si illumina con i colori dell’arcobaleno e imbandierata la balconata con il drappo della libertà per l’evento “Stretto Pride 2023”. Sabato 10, in occasione della manifestazione Stretto Pride 2023 che si terrà in città, l’Amministrazione comunale nell’accogliere la richiesta del Comitato provinciale Arcigay Makwan, oltre a patrocinare l’iniziativa ha aderito a partire da mercoledì 7, grazie al supporto tecnico del servizio comunale Politiche energetiche, attraverso il gesto simbolico di colorare di luce arcobaleno e imbandierare la balconata di palazzo Zanca con il drappo che riporta le bande dei 7 colori dell’arcobaleno.

“L’importanza dei diritti civili”

#Liberidiessere è il claim scelto per questa edizione con l’obiettivo di ribadire l’importanza dei diritti civili, del rispetto delle diversità e del contrasto ad ogni forma di odio. “Promuovere il dialogo tra il mondo della scuola, le associazioni e le istituzioni è una delle priorità di questa Amministrazione – commenta l’assessora alle Pari opportunità Liana Cannata – per favorire politiche locali di parità rispetto all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Per questa ragione siamo sempre attenti a sostenere simili iniziative volte a diffondere buone prassi per contrastare le discriminazioni e promuovere una cultura del rispetto reciproco in cui le differenze siano considerate una risorsa da valorizzare nel contesto di una società che garantisca la parità dei diritti, l’autodeterminazione, il superamento di stereotipi e di pregiudizi nei confronti delle persone LGBTQ+”. Il programma dell’evento prevede con inizio alle 16.30, a piazza Antonello, la parata e a seguire la partenza del corteo lungo corso Cavour, via T. Cannizzaro, via Garibaldi e arrivo a piazza Unione Europea.