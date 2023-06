Stretto Pride, "Liberi di essere": torna il corteo per i diritti Lgbtq+ - Tempostretto

Terza edizione per Messina. E il comitato invita tutti a partecipare, con un pensiero ai fatti di Pavia: "Evento necessario. Schieriamoci a difesa di chi è calpestato"

MESSINA – Tutto pronto per lo Stretto Pride 2023, evento che torna dopo il grande successo dell’anno scorso, quando sono state centinaia le persone scese per strada e in piazza per la prima volta dopo la pausa obbligatoria causata dalla pandemia Covid. E ci si aspetta ancora una volta grande partecipazione da parte della cittadinanza, in una Messina che ha risposto presente in passato. Sarà la terza edizione dopo quella del 2019 e quella del 2022. Lo slogan sarà “Liberi di essere”

L’invito a tutti e il commento sui fatti di Pavia

Il comitato organizzatore, alla vigilia dell’evento, invita tutti a partecipare “portando ognuno il proprio contributo di sensibilità, di passione e di vicinanza alla lotta di rivendicazione dei diritti di chiunque, nella nostra società, subisca discriminazioni, violenze, emarginazioni e diffidenze dovute alla propria condizione personale”. E non a caso nella giornata di oggi arriva anche un commento su quanto accaduto a Pavia, dove due giovani sono stati aggrediti verbalmente e minacciati di morte per strada solo perché innamorati uno dell’altro. “I recenti, orribili fatti di omofobia che proprio in queste ore stanno arrivando da Pavia – spiegano gli organizzatori -, che ci fanno esprimere sdegno, condanna e orrore per la cattiveria umana dimostrata e tristezza per la grande indifferenza di chi osserva certi eventi senza provare a difendere chi ne è vittima, ci spingono e ci rafforzano nel ritenere manifestazioni come il Pride urgenti e necessari ancora nel 2023, perché ancora oggi rileviamo la necessità di schierarci a difesa di chi è calpestato o non riconosciuto per il solo fatto di essere se stesso”.

Gli organizzatori: “Il Pride lotta per chi soffre”

E proseguono: “A chi continua a sostenere che eventi come il Pride, oggi, sarebbero inutili, rispondiamo che non è così e non lo sarà almeno fino al giorno in cui amare una persona dello stesso sesso, decidere di stabilire una famiglia con chiunque si voglia, crescere bambini che si sono voluti con amore, decidere di determinarsi rispetto alla propria percezione di genere non saranno scelte di assoluta ordinarietà per tutti e non terreno di scontro, di violenza o di emarginazione. Come ancora è oggi. Il Pride lotta per chi soffre e per chi è emarginato; per tutte le minoranze della nostra società: dalla popolazione LGBTQI+ ai migranti, dai disoccupati a chi non riesce a varcare la soglia dei diritti riconosciuti dalla nostra Costituzione, dai bambini nati in matrimoni omogenitoriali a chi è messo ai margini dalla stessa propria famiglia per la natura in cui si riconosce”.

“Manifestazione necessaria”

“Fino al momento in cui la città e la nostra società non sapranno includere e riconoscere tutto questo, il Pride sarà necessario – concludono -. E sarà necessaria la grande, accesa, vivace, rumorosa, divertente e coraggiosa partecipazione dei cittadini tutti. Tutti. Messina ha sempre risposto con grande adesione al Pride e ne siamo orgogliosi. Anche domani, la città è chiamata a dare il suo importante contributo. E sappiamo che non farà mancare il suo sostegno”. A organizzare la manifestazione è il Comitato Stretto Pride, in collaborazione con l’Arcigay Makwan, l’associazione Famiglie arcobaleno Sicilia, Omd, Sum communication&marketing, e con il patrocinio del Comune di Messina, della Città Metropolitana di Messina, del Comune di Taormina (dove il Pride si terrà il prossimo 9 settembre), dell’assessorato al Turismo, sport e spettacolo della Regione Siciliana, di Unime e di Confcommercio. Esposta già da qualche ora a Palazzo Zanca la bandiera simbolo della comunità Lgbtq+.

Le limitazioni viarie

Intanto il servizio mobilità urbana ha già disposto diverse limitazioni viarie. Dalle 14 alle 21 di domani, ad esempio, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in tutta l’area di piazza Antonello, sul corso Cavour da via della Munizione a via Tommaso Cannizzaro e su quest’ultima, scendendo fino a via Garibaldi, così come tra largo Minutoli e via Primo Settembre, via Consolato del Mare e via San Camillo. Dalle 16 alle 21, invece, scatterà il divieto di transito dinamico, con la polizia municipale a regolamentare il traffico, bloccandolo al passaggio del corteo, lungo tutto il percorso. La parata si snoderà lungo il percorso Piazza Antonello, Corso Cavour, Via Tommaso Cannizzaro, Piazza Cairoli, Via Garibaldi per concludersi in Piazza Unione Europea, dove si terranno gli interventi conclusivi della manifestazione.

Stop a vendita di bevande alcoliche e ai contenitori in vetro e di lattine

Il sindaco Federico Basile, ai fini della tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, ha firmato l’ordinanza numero 114 del 9 giugno 2023, per prevenire e contrastare situazioni di degrado che favoriscono l’insorgere di fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcol. Pertanto, il provvedimento dispone “dalle ore 16 alle 21, e comunque sino alla conclusione dell’evento, il divieto di vendita e/o somministrazione, ovvero la cessione a terzi a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche superiori al 5% e di vendita e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro – di cui viene comunque vietato l’utilizzo anche se di provenienza personale – nonché l’uso di spray al peperoncino – in un raggio di 300 metri dal percorso interessato dal corteo, che prevede il raduno alle ore 16.30 a piazza Antonello e successive partenza alle 17.30 lungo il corso Cavour, via T. Cannizzaro, via Garibaldi carreggiata ovest (lato monte), sino a giungere a piazza Unione Europea”. Il divieto alla vendita è esteso anche ai titolari di distributori automatici di bevande h24, che insistono nelle aree limitrofe al passaggio del corteo, i quali sono tenuti a disattivare la distribuzione di bevande in lattina e in bottiglie di vetro sempre dalle 16 alle 21, di domani, sabato 10.

Variazioni Atm

Anche l’Azienda Trasporti Messina SpA in occasione dello Stretto Pride 2023 ha disposto modifiche delle linee urbane dei bus Atm.

Linea: 1

Direzione di marcia SUD-NORD: Gli autobus giunti in VIA T. CANNIZZARO proseguiranno a Dx sulla VIA GARIBALDI e poi riprenderanno il percorso regolare;

Direzione di marcia NORD-SUD: Gli autobus giunti in VIA GARIBALDI proseguiranno VIA GARIBALDI (Carreggiata a valle tra Largo Minutoli e Via I° Settembre) – Sx VIA I° SETTEMBRE – Dx VIA LA FARINA e poi riprenderanno il percorso regolare;

Linee: 13 – 14 – 15 – 15Bis

Direzione di marcia SUD-NORD: Gli autobus giunti alla ROTONDA ZAERA proseguiranno su V.le EUROPA – Sx VIA LA FARINA – STAZIONE FS MESSINA CENTRALE;

Linea: 21

Direzione di marcia NORD-SUD: Gli autobus giunti alla ROTONDA ZAERA proseguiranno su V.le EUROPA – Sx VIA LA FARINA – STAZIONE FS MESSINA CENTRALE;

Linea: 16

Direzione di marcia Mare-Monte: L’autobus giunto in V.le S. MARTINO proseguirà a Sx VIA T. CANNIZZARO – Dx VIA LA FARINA – Dx V.le EUROPA e poi riprenderà il percorso regolare;

Direzione di marcia Monte-Mare: L’autobus giunto in VIA P. CASTELLI proseguirà a Dx V.LE ITALIA – Sx V.le EUROPA – Sx VIA LA FARINA – STAZIONE FS MESSINA CENTRALE;

Linea: 17

Direzione di marcia SUD-NORD: L’autobus giunto in VIA S. M. ALEMANNA proseguirà a Dx V.le S. MARTINO – Sx VIA I° SETTEMBRE – Dx VIA GARIBALDI e poi riprenderà il percorso regolare.

Direzione di marcia NORD-SUD: L’autobus giunto in V.le BOCCETTA proseguirà a Dx VIA GARIBALDI – VIA GARIBALDI (Carreggiata a valle tra Largo Minutoli e Via I° Settembre) – Sx VIA I° SETTEMBRE – STAZIONE FS MESSINA CENTRALE;

Linee: 26 – 31 – 33

Direzione di marcia SUD-NORD: Gli autobus giunti in VIA S. M. ALEMANNA proseguiranno a Dx V.le S. MARTINO – Sx VIA I° SETTEMBRE – Dx VIA GARIBALDI e poi riprenderanno il percorso regolare;

Direzione di marcia NORD-SUD: Gli autobus giunti in VIA GARIBALDI proseguiranno su VIA GARIBALDI (Carreggiata a valle tra Largo Minutoli e Via I° Settembre) – Sx VIA I° SETTEMBRE – STAZIONE FS MESSINA CENTRALE;

Linee: 25 – 29 – 30

Direzione di marcia NORD-SUD: Gli autobus giunti in VIA GARIBALDI proseguiranno su VIA GARIBALDI (Carreggiata a valle tra Largo Minutoli e Via I° Settembre) – Sx VIA I° SETTEMBRE – STAZIONE FS MESSINA CENTRALE.