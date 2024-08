Stromboli è “l’isola dei poeti”: da ogni parte d’Italia per il concorso di poesia

Oggi, 31 agosto, e domani, 1 settembre, l'isola ospiterà la kermesse

STROMBOLI – Stromboli torna a essere “l’Isola dei Poeti”. Oggi, sabato 31 agosto, e domani, domenica 1 settembre, gli amanti del verso arriveranno da tutta Italia per il concorso di poesia, giunto alla seconda edizione. Dalle 17 di sabato si svolgerà la premiazione all’interno dell’Anfiteatro Eos, realizzato in roccia lavica. Proprio lì, con vista unica sul mar Mediterraneo, i poeti leggeranno la poesia che concorre alla vittoria e al termine dell’ascolto dei componimenti finalisti verranno ufficializzati i primi 10 classificati nonché i vincitori dei Super Premi, tra cui il suggestivo giro in barca intorno all’isola.

Poesia e Natura in stretto connubio, e la riscoperta della dimensione umana in un luogo così affascinante, sono le finalità peculiari del concorso. Come afferma il Maestro Aletti: “Celebriamo insieme la fede nella scritta parola e nel verso in particolare, scegliendo un luogo ideale per i poeti”. D’altro canto, Stromboli e Arte vanno a braccetto per tradizione. Già nel passato, l’isola ha affascinato illustri Artisti; è stata anche scelta da Roberto Rossellini per la registrazione del film “Stromboli (Terra di Dio)” e, durante il lungo periodo delle riprese, il regista e l’attrice Ingrid Bergman scelsero come residenza proprio il resort La Sirenetta, al cui interno è collocato l’Anfiteatro Eos.

Una due giorni in poesia che prosegue l’indomani, domenica 1 settembre, quando, alle ore 10,00, saranno consegnate le tracce per partecipare all’Estemporanea di Poesia, aperta a tutti. I poeti partecipanti, ispirandosi ad una di queste, potranno comporre una poesia “in estemporanea” passeggiando per le splendide vie di Stromboli, o per le sue spiagge. Per ritrovarsi, alle ore 21,30, presso il Giardino dell’arte di Salvatore Russo, definito scultore della lava per le sue caratteristiche creazioni in pietra lavica. Lì, i poeti iscritti all’Estemporanea potranno leggere i loro testi davanti a una giuria tecnica e popolare. I primi 5 classificati, che avranno totalizzato il punteggio maggiore, saranno premiati con targhe e trofei. In uno scenario carico di magia, sotto il cielo stellato di Stromboli e l’illuminazione suggestiva con candele caratteristiche che rendono l’atmosfera unica e indimenticabile.

Salvatore Russo ha spiegato: “Sarà per me un grande piacere accogliere i poeti nella mia casa-laboratorio, nella fattispecie nel giardino che ho costruito di recente. L’idea di creare uno spazio specifico dedicato all’arte e frequentato da artisti, scrittori, poeti, e da chiunque abbia una sensibilità artistica, mi solleticava da un po’. Mancava uno spazio così”. Il maestro Aletti, ideatore della manifestazione, ha ribadito l’importanza dei luoghi nella fase creativa di ogni artista: “L’intento è di continuare nella direzione di creare dei luoghi della poesia. E certamente Stromboli rientra tra questi: è un posto da vedere almeno una volta nella vita”.