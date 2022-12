Stromboli, esplosione del vulcano e maremoto con onde alte un metro e mezzo - Tempostretto

Sull’Isola sono entrate in azione le sirene per allertare la popolazione. Non si registrano danni

ISOLE EOLIE – Stamattina il terremoto nel mare di Vulcano. Poi, una nuova esplosione dello Stromboli, dopo quella recente nel mese di ottobre. Nel pomeriggio, a Stromboli, è scattato l’allarme maremoto con onde alte un metro e mezzo. Scrive il dipartimento di Protezione civile: “Maremoto Stromboli: un distacco dalla sciara del fuoco ha generato un’onda di circa 1,5 metri. Sull’Isola sono entrate in azione le sirene per allertare la popolazione. Non si registrano danni”.

Anche la pagina Facebook del Laboratorio di geofisica sperimentale scrive di un “allerta tsunami scattato a Stromboli, alle 15,28, e sirene automatiche in funzione per una frana nella sciara del fuoco”.

Nella foto lo Stromboli in una precedente eruzione nell’ottobre 2022.

