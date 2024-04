Stromboli. Fiction Rai non sarà trasmessa fin quando la vicenda giudiziaria non sarà definita

Durante le riprese si sviluppò un grave incendio

“La fiction non verrà trasmessa fino a quando la vicenda giudiziaria non verrà definita”. Confermato l’impegno assunto dall’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, in seguito all’audizione in commissione parlamentare Rai.

“Dopo il mio intervento ed il clamore suscitato – dice la senatrice Dafne Musolino – l’Amministrazione comunale ha accettato di visionare in anteprima ed in forma riservata la fiction ‘Protezione Civile’. Ma la visione privata allestita dalla Rai evidentemente non è bastata a risolvere il dramma occorso all’isola ed ai suoi abitanti a causa dell’incendio sviluppatosi durante le riprese. Resto in attesa di conoscere quali soluzioni la Rai intenderà proporre”.