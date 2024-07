Stromboli, “mobilitazione straordinaria della protezione civile”

Il ministro Musumeci nell'isola in allerta rossa

STROMBOLI Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci a Stromboli per l’allerta rossa. Ha dichiarato ieri l’ex presidente della Regione siciliana: “Ho appena firmato il decreto per disporre la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di Protezione civile per l’Isola di Stromboli, a supporto della Sicilia. Ho così accolto la richiesta del presidente della Regione allo scopo di fronteggiare la situazione di criticità che si è determinata a Stromboli per il perdurare dell’attività del vulcano, iniziata il 23 giugno scorso. Attività che ha comportato, sentito il parere della comunità scientifica, l’innalzamento dello stato di allerta dal giallo all’ arancione fino all’attuale rosso. Per meglio operare nella difficile situazione, il nostro Dipartimento assicura così il coordinamento dell’intervento del Servizio nazionale della Protezione civile, a supporto delle strutture regionali, allo scopo di concorrere ad assicurare, in caso di necessità, l’assistenza ed il soccorso ai cittadini interessati”.

E qualcho ora dopo ull’isola ha evidenziato: “Mi sono recato sull’isola di Stromboli, accompagnato dal capo dipartimento nazionale Fabrizio Curcio, per presiedere un vertice convocato presso il Centro operativo avanzato (Coa). Hanno partecipato, tra gli altri, la prefetta di Messina (Di Stani, nella foto, n.d.r.), il sindaco, i rappresentanti delle forze dell’ordine e della comunità scientifica. Ho anche voluto incontrare una delegazione di cittadini e operatori turistici per ascoltare le loro esigenze”.

Articoli correlati