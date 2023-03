Studentessa di Santa Teresa di Riva muore a Torino per un malore - Tempostretto

Elisabeth Sophie Stima aveva 24 anni e sono ancora da accertare le cause del decesso. Il sindaco Lo Giudice proclama il lutto cittadino: "Intera comunità sgomenta"

SANTA TERESA DI RIVA – I cittadini di Santa Teresa di Riva piangono la giovane Elisabeth Sophie Stima, studentessa di 24 anni che vive a Torino, ma santateresina d’origine, scomparsa ieri pomeriggio. La ragazza ha accusato un malore ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove però non c’è stato nulla da fare. L’intera comunità è in lutto.

Lutto cittadino a Santa Teresa di Riva

Il sindaco di Santa Teresa di Riva ha proclamato il lutto cittadino: “La notizia della scomparsa della giovane Elisabeth Stima ha lasciato sgomenta l’intera comunità. Siamo vicini alla famiglia, conosciuta e apprezzata nella comunità per la grande umiltà e discrezione, in questo momento di sconforto in cui purtroppo nessuno di noi può fare nulla per alleviare un dolore immenso. A nome mio e di tutta la comunità non possiamo che esprimere il nostro cordoglio per la prematura scomparsa di questa giovane vita. In attesa del rientro della salma, sarà proclamato il lutto cittadino nella giornata delle esequie”.