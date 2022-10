Studentessa messinese aggredita a Torino da un uomo in un campus - Tempostretto

La giovane è stata ricoverata in ospedale

Una studentessa universitaria originaria di Messina è stata aggredita da un uomo in un campus universitario di Torino. Come comunica l’Ansa, la giovane è stata ricoverata in ospedale e le indagini sono in corso. L’episodio è avvenuto nella residenza universitaria “Paolo Borsellino”, dopo la mezzanotte di domenica 30.

Secondo la prima ricostruzione, riporta l’Ansa, l’uomo si sarebbe introdotto nel campus, nei pressi del Politecnico, bussando alla porta. In arrivo i familiari della studentessa. Così su Twitter il sindaco di Torino Stefano Lo Russo: “Si tratta di un episodio gravissimo che ci lascia sgomenti. Le forze dell’ordine stanno cercando il responsabile e hanno tutto il nostro sostegno. Esprimo la nostra vicinanza e la solidarietà alla giovane studentessa”.