Studenti di Alì Terme protagonisti di un corto con l'attore David Coco - Tempostretto

Diretti dal regista messinese Fabio Schifilliti

ALI’ TERME – Gli alunni dei due laboratori teatrali dell’Istituto Comprensivo di Alì Terme sono stati i protagonisti del cortometraggio “La scelta giusta”, diretto dal regista messinese Fabio Schifilliti e realizzato nell’ambito del “Piano nazionale di educazione all’immagine per le scuole” promosso dai ministeri della Cultura e dell’Istruzione. Un’esperienza esaltante per gli studenti aliesi, che si sono potuti confrontare con attori professionisti come David Coco, Cinzia Muscolino e Mauro Failla.

“Abbiamo rivoluzionato la scuola trasponendola in un bellissimo set cinematografico – ha sottolineato la dirigente Maria Elena Carbone – tra lo stupore degli alunni, del personale e di tutta la comunità, convinti che in qualsiasi posto si possono fare cose grandi e che la scuola è il centro della formazione, della cultura e del fermento della conoscenza”. La troupe romana ha lavorato per quatto giorni ad Alì Terme, sui vari set allestiti tra interni ed esterni. “La scuola – ha concluso la dirigente scolastica – è il luogo dove devono essere coltivati l’arte, il cinema, la poesia, il teatro, l’architettura e tanto altro ancora”.

