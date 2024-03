Studenti e prof del “Majorana” intossicati in gita, ipotesi salmonella

Ma le indagini sono ancora in corso a seguito dei malori accusati da 70 allievi e docenti di Milazzo

MILAZZO – Studenti e docenti del “Majorana” in gita intossicati: da una prima diagnosi emerge l’ipotesi salmonella. Mentre s’indaga ancora sulle cause, non sono ancora rientrati tutti a Milazzo i 70 studenti e docenti dell’Istituto tecnologico “Ettore Majorana” che, durante una gita scolastica a Fassano, in Puglia, hanno accusato gravi malori al punto da richiedere l’intervento del 118.

Alcuni studenti sono stati ricoverati, mentre ad altri sono state somministrate delle flebo. Adesso arriva una prima diagnosi, ancora da approfondire a seguito di ulteriori analisi: potrebbe essersi trattato di gastroenterite da salmonella. Tuttavia non si esclude del tutto una causa di tipo virale.

Al momento sulla vicenda indaga il Nucleo Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri, dopo essere stato allertati dallo stesso Istituto scolastico milazzese. La scuola ha intanto rinviato a data da destinarsi una gita per un altro gruppo di studenti che si sarebbe dovuta svolgere il 3 aprile.

