"Studenti in Carena". La terza edizione del gruppo di lavoro dedicato ai motori - Tempostretto

Dal 13 al 15 dicembre all'Università di Messina. Cfu agli studenti che parteciperanno

MESSINA – Nei dipartimenti di Ingegneria e nell’aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi di Messina avrà luogo la terza edizione di “Studenti in Carena”. L’iniziativa mira a coinvolgere tutti gli studenti appassionati di motori che prenderanno parte ad un seminario tecnico e potranno poi assistere a interventi di personaggi del Motorsport e Automotive. Per iscriversi alle attività è necessario compilare il form a questo link. Per gli studenti che parteciperanno all’iniziativa ci sarà il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari.

La terza edizione di “Studenti in Carena”

Dal 13 al 15 dicembre, l’Università di Messina ospiterà la terza edizione del Workshop Motorsport e Automotive “Studenti in Carena”. Le iniziative correlate si svolgeranno al Dipartimento di Ingegneria e presso l’Aula Magna del Rettorato (dove si terrà un workshop a partire dalle ore 9). Nella giornata inaugurale, alle ore 16:30, il Dipartimento di Ingegneria ospiterà un seminario tecnico, mentre, nei giorni 14 e 15 dicembre, gli studenti dell’Ateneo, gli alunni delle Scuole cittadine e gli appassionati del mondo dei motori potranno assistere agli interventi di personaggi del settore Motorsport e Automotive che racconteranno la loro esperienza ai ragazzi e alle aziende interessate.

Si tratta di: Ernesto Desiderio, attualmente Performance Engineer in Williams F1 ; Giovanni Crupi, Race Engineer in Ducati Motor Holding, che accompagna ogni stagione alcuni tra i piloti più importanti al mondo come Scott Redding, Danilo Petrucci ed il neocampione del mondo Alvaro Bautista; Marco Pezzola, docente di Advanced Motorcycle Dynamics al Muner e Co-fondatore e Coo per Soluzioni Ingegneria; Salvatore Pennisi, Head of Testing Moto / Cycling / Micromobility, Capo per Pirelli delle attività sportive legate al motociclismo; Alberto Nicoletta, Head of Vehicle Dynamic, Tire Engineering and Simulations per Ferrari.

