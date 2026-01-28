Successo del Team Scaletta nel derby contro la Meta Catania

La società dedica il 2-0 firmato Foti e Manti alla comunità locale colpita dal ciclone

MESSINA – Il Team Scaletta conquista una vittoria dal valore speciale, da dedicare all’intera comunità di Scaletta Zanclea, colpita e messa a dura prova dai disagi causati dal passaggio del ciclone Harry. Un successo che va oltre il risultato sportivo e diventa un segnale di appartenenza, unità e speranza.

La sfida contro la Meta Catania, molto sentita anche in chiave playoff, si conferma intensa e combattuta. Entrambe le squadre, in piena corsa per la post-season, affrontano il match con determinazione. Il Team Scaletta gioca una gara ordinata soprattutto nella prima fase, con la Meta Catania che prova a colpire in ripartenza.

Con questa vittoria il Team Scaletta sale a 18 punti e allunga a cinque lunghezze il vantaggio sulla Meta Catania, quinta in classifica. Ora l’attenzione si sposta sulla difficile sfida di Coppa Italia a Reggio Calabria, un appuntamento cruciale che metterà in palio la possibilità di raggiungere il sogno della Final Eight nazionale.

Team Scaletta – Meta Catania 2-0

Le prime occasioni sono per Li Noce, che prima non trova la porta e poi si vede respingere la conclusione da un’attenta Martino. Il Team Scaletta risponde con Pensabene e Marchetta, ma il vantaggio arriva poco dopo: Foti è brava a insaccare in controbalzo sul rilancio del portiere, sbloccando il risultato.

Nella ripresa le padrone di casa partono con grande intensità. Marchetta sfiora il raddoppio dopo pochi secondi, salvata sulla linea da Battiato. Seguono i tentativi di Foti e Manti, mentre la Meta Catania reagisce con una doppia occasione costruita da Li Noce, fermata dal palo. Il match si chiude con il gol del definitivo 2-0: Foti protegge palla e serve un pallone forte e teso, sul quale Manti è bravissima a deviare di prima intenzione. Nel finale, il Team Scaletta sfiora ancora la rete, ma Saraceno nega il gol con interventi decisivi.