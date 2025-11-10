Successo per “Marta. Storia di baracca” nel segno della solidarietà

L'iniziativa di Terra di Gesù con lo spettacolo scritto e diretto da Francesco Certo a sostegno di chi è in difficoltà economica a Messina

MESSINA – Uno spettacolo nel segno della solidarietà e dell’impegno di Terra di Gesù onlus. Il tutto a sostegno delle persone in difficoltà economica. Il dolce e l’amaro. Tante sfaccettature sociali toccate nella commedia “Marta. Storia di baracca” andata in scena ieri al teatro Annibale M. Di Francia di Messina.

La pièce affronta temi cruciali come i pregiudizi, lo strozzinaggio, la povertà e lo spaccio di droga, elementi che evidenziano le difficoltà e le ingiustizie vissute da molte persone ai margini. Attraverso la storia di Marta, un personaggio che vive in una baracca del rione Taormina di Messina e che incarna la lotta quotidiana per la sopravvivenza, si esplorano anche questioni più complesse, simbolo di una società che spesso si piega alle scorciatoie per sopravvivere. Non mancano momenti di speranza e perdono, che mostrano come l’amore per il prossimo e il desiderio di giustizia possano aprire spiragli di luce in un contesto difficile. La commedia, scritta e messa in scena da Francesco Certo, cardiologo e presidente di Terra di Gesù onlus, invita a riflettere sul valore del perdono e dell’empatia, sottolineando come questi sentimenti siano fondamentali per superare le divisioni e le ingiustizie sociali.

“Marta. Storia di baracca” si rivela così non solo un intrattenimento, ma anche un potente strumento di denuncia e di speranza. Entusiasta il numeroso pubblico. In chiusura sono stati invitati sul proscenio diversi ospiti e sostenitori di Terra di Gesù. Tra questi Lorenzo Truscello, della società cooperativa Calcio Messina, che omaggerà Terra di Gesù di biglietti di ingresso allo stadio per i bisognosi che vengono seguiti dall’associazione. Grande soddisfazione è stata espressa dagli attori, tutti volontari dell’associazione, che hanno dimostrato come quanto impegno e passione possano fare la differenza, contribuendo al successo e rafforzando il senso di comunità.

