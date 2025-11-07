 Messina. Una storia di baracca e solidarietà con Terra di Gesù

venerdì 07 Novembre 2025 - 15:30

Appuntamento sabato 8 novembre al teatro "Annibale M. Di Francia" per una commedia di Francesco Certo. Il ricavato alle famiglie in difficoltà economica

MESSINA – “Marta. Una storia di baracca” è in scena sabato 8 novembre alle ore 20 al teatro Annibale M. Di Francia di Messina. Si tratta della commedia di Francesco Certo (nella foto), presidente di Terra di Gesù, che è regista e autore del testo. L’evento, che punta a emozionare e coinvolgere il pubblico, è stato organizzato con cura ed entusiasmo da Terra di Gesù onlus che, con i suoi numerosi volontari, si occupa degli ultimi della città e a cui andranno i ricavati per progetti e iniziative in favore delle famiglie in situazione di disagio. Solo pochi biglietti disponibili rimasti, per questa serata di beneficenza segno dell’interesse e del supporto della comunità.
“Marta. Una storia di baracca” è una storia d’amore e povertà ambientata nel Rione Taormina nella baraccopoli agli inizi degli anni 2000. Due sposi, Marta Rizzo e Maurizio Bucca, con un figlio piccolo, devono sfuggire dai pregiudizi della gente e dalla condizione di indigenza nel tentativo di non perdere la tutela del bambino.
Una commedia corale che mostrerà tutto un mondo di ipocrisia che si muove intorno ai due. Un finale a sorpresa con tanti momenti di riflessione, ma anche tanti sorrisi con un richiamo forte alla poetica di Eduardo De Filippo.

