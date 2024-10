Sud Innovation Summit e il lavoro, “il futuro dei giovani è digitale” VIDEO

Adriano Oteri, responsabile risorse umane di Synergie: "Le opportunità lavorative si possono creare"

di Ilaria Mangano

MESSINA – Il Sud Innovation Summit non è solo un simbolo di innovazione e tecnologia, ma rappresenta anche un’occasione per scoprire nuove opportunità lavorative, con particolare attenzione al mondo digitale. Al piano superiore del Palacultura è stato allestito lo stand di Synergie, l’agenzia per il lavoro, in cui è possibile richiedere vari suggerimenti: “Oggi ci tenevamo ad essere qui per dare un segnale ai giovani e ai neolaureati. Le opportunità ci sono o, comunque, si possono creare” spiega Adriano Oteri, Hr Consultant, ovvero responsabile risorse umane.

“Ci stiamo occupando sia di orientamento, quindi di dare consigli ai ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro ma anche partendo dalle basi, su come strutturare un curriculum. Questo è il primo anno in cui partecipiamo, ci auguriamo di essere presenti anche il prossimo” – dichiara.

Chiara Tringali ha colto questa opportunità mostrandosi pienamente entusiasta: “Mi sono trovata pienamente a mio agio e ho trovato risposte per il mio futuro. Mi sento più rassicurata”.

Articoli correlati