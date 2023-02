Sull'Etna atteso fino a un metro di neve, è acqua preziosa per Messina - Tempostretto

L'acquedotto Fiumefreddo è alimentato dallo scioglimento delle nevi del vulcano

METEO MESSINA – Finalmente arrivano buone notizie sul fronte meteorologico. Come avevamo anticipato ieri, in questo articolo, la Sicilia nei prossimi giorni verrà interessata dal passaggio di un ciclone che richiamerà umide e fredde correnti orientali verso l’Isola, cariche di piogge e precipitazioni nevose a bassa quota sui nostri rilievi. Si prevede neve a bassa quota. Nella giornata di giovedì questa nuova depressione, spostandosi verso levante, in direzione del Canale di Sicilia, potrebbe apportare condizioni di moderato maltempo fra l’Isola e le aree ioniche, con precipitazioni che potrebbero risultare davvero abbondanti.

Al suolo si attiverebbero intensi venti di levante, ideali per avere buone piogge su tutto il lato ionico siciliano. Sull’Etna, così come sulle cime dei Nebrodi, le precipitazioni assumeranno prevalente carattere nevoso, a partire dai 900/1000 metri di altezza, soprattutto fra i Peloritani meridionali, l’Etna e i Nebrodi più orientali. Ciò significa che sulle zone alte del vulcano, se cadranno 100 mm di pioggia, questi a quelle temperature fredde sotto lo zero si tramuteranno in 1 metro di neve fresca.

Per l’Etna si potrebbero determinare accumuli superiori al metro sulle aree sommitali del vulcano. Le abbondanti nevicate attese sull’area etnea rappresentano una ottima notizia. L’ingente quantitativo di neve in arrivo, nel corso delle prossime settimane e mesi, fondendo, andrà a rimpinguare tutte le sorgenti che alimentano le reti idriche di buona parte del catanese e del messinese.