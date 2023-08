Summer fest 2023, il teatro d'autore approda a Caporosocolmo - Tempostretto

Tre gli appuntamenti in programma. Si parte con Tino Caspanello e il suo “era ottobre”

MESSINA – Prenderà il via sabato 19 alle 18.30 alla Tenuta Rasocolmo di Piano Torre “Promontorio Nord”, la rassegna teatrale, con la direzione artistica di Roberto Zorn Bonaventura, legata al Capo Rasocolmo Summer Fest 2023. Tre gli appuntamenti previsti nell’ambito della rassegna, giunta alla sua settima edizione, che vedrà alternarsi sul palco nel boschetto a picco sul mare del promontorio più a Nord della Sicilia, artisti del calibro di Tino Caspanello, Tino Calabrò, Anna Maria De Luca, Francesco Gallelli, Claudio Rombolà, Alessandra Crocco e Alessandro Miele. Ad aprire la rassegna, “Era Ottobre” scritto e diretto da Tino Caspanello, una produzione Teatro Pubblico Incanto, con Tino Calabrò e Tino Caspanello.

Un appuntamento quotidiano, quello tra i due protagonisti, per trascorrere insieme una parte del giorno, per non rimanere confinati nelle gabbie di città votate ormai esclusivamente all’efficienza e alla produttività, per non cedere alle sirene televisive e per non soccombere sotto il peso dei ricordi. Come per ogni appuntamento ci sono delle regole, delle convenzioni da rispettare, ma anche piccoli corto circuiti, che, apparentemente fastidiosi, regalano qua e là spunti di tenerezza e ironia a due vite che vivono, senza dirselo, la paura dell’abbandono.