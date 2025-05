Svincolati Milazzo stecca gara 1 in semifinale contro Piazza Armerina

La formazione mamertina sconfitta al PalaMilone 68-79 è chiamata a rimettere la serie in parità mercoledì in trasferta per continuare a sognare la promozione

MILAZZO – La Svincolati Milazzo sconfitta in casa al PalaMilone da Piazza Armerina nella semifinale playoff di Serie B Interregionale. Gara 1 sorride ai più esperti ennesi bravi a limitare gli attacchi di Milazzo nei primi due quarti (22-25) e non farsi mettere sotto quando la squadra di coach Priulla ha trovato con continuità il canestro nel terzo quarto. Negli ultimi dieci minuti poi Milazzo si blocca per cinque minuti e Piazza Armerina non solo ne approfitta ma dilaga costruendo un vantaggio tale da gestire nel finale di partita 68-79. Gara due diventa già decisiva per la squadra del presidente Giambò che dovrà vincere al PalaFerraro mercoledì 28 maggio per trascinare la serie di semifinale alla bella di gara 3 da rigiocare al PalaMilone di Milazzo domenica 1 giugno provando stavolta a sfruttare il fattore campo. Nell’altra semifinale Monopoli ha vinto gara1 contro Avellino 79-65, gara due in programma al Pala del Mauro nell’irpinia mercoledì sera.

Coach Flavio Priulla al termine della gara ha così commentato: “Questa sera a livello difensivo e fisico Piazza Armerina ha fatto una grande partita, non è facile per nessuno farci fare 22 punti nei primi due quarti, ci hanno tolto il ritmo e sono stati bravi. Noi abbiamo difeso bene per gran parte della partita e siamo rientrati ma non abbiamo avuto la maturità di gestire quelle fasi con meno frenesia. Sono stati più bravi loro e si ha vista la loro maggior esperienza nei momenti decisivi, ai miei posso dire soltanto bravi, siamo partiti solo un po’ impauriti e questo ha influito sul nostro attacco. In vista di gara 2 ci giocheremo in casa loro le nostre chance per provare a ribaltare la serie con la consapevolezza di poterlo fare, dovremo fare un ulteriore step di maturità”.

Svincolati Milazzo – Piazza Armerina 68-79

Partita che Piazza Armerina comincia meglio soltanto perché contiene molto bene Milazzo che nel primo quarto, specie in casa, è spesso devastante. Solo dieci i punti degli uomini di coach Priulla contro i 13 degli ospiti. Nel secondo quarto tiene l’equilibrio, si andrà al riposo lungo sul 22-25, ma i parziali restano bassissimi merito del piano tattico della formazione ennese.

Al rientro dagli spogliatoi finalmente trova gioco Milazzo che realizza 29 punti, 18 sono equamente divisi tra Rimsa e Scredi, con 6 di Lalic e 5 di Bolletta. Piazza Armerina però tiene il passo mettendone 24. Sfruttando questo buon momento i mamertini trovano il massimo vantaggio +6 (59-53) ad inizio quarto quarto, ma poi si fermano praticamente per cinque minuti senza trovare più la via del canestro. Con una contro parziale di 30 punti negli ultimi dieci minuti Piazza Armerina sorpassa e conquista gara1 in una difficile trasferta col punteggio finale di 68-79.

Tabellino

Arbitri: Mattia Mandato & Eros Marseglia.

Parziali: 10-13, 22-25(12-12), 51-49(29-24), 68-79(17-30).

Svincolati Milazzo: Salvatico 6, Malual 3, Quarta 2, Giambò 10, Lalic 11, Bolletta 5, Rimsa 17, Giannullo ne, Comin ne, Scredi 14.

Allenatore: Flavio Priulla.

Siaz Piazza Armerina: Farina 18, Rotondo 18, Labovic 8, Occhipinti 2, Minore 0, Laganà 14, Coltro 7, Miljkovic ne, Luzza 12.

Allenatore: Enzo Patrizio.

