Svincolo di Giampilieri, rinviata la commissione Ponte

Lo ha comunicato il presidente Pippo Trischitta durante la seduta odierna del consiglio comunale

MESSINA – La seduta odierna della commissione Ponte è stata rinviata a data da destinarsi per l’assenza, giustificata, dell’unico ospite invitato dal presidente Pippo Trischitta, cioè l’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli.

Il tema della seduta sarebbe stato la “realizzazione dello svincolo autostradale di Giampilieri Marina quale opera connessa al ponte anche per evidenti motivi di Protezione civile”. La seduta sarà recuperata nei prossimi giorni, ma non si tratta di un argomento nuovo per la commissione Ponte.

Le precedenti sedute sullo svincolo di Giampilieri

Nella seconda parte del 2024, da settembre in poi, i consiglieri si sono riuniti diverse volte per analizzare il tema, convocando anche alcuni deputati regionali come De Leo, Galluzzo e Lombardo, con il primo a chiedere che l’opera venisse sganciata dalle altre “compensative” del Ponte sullo Stretto.

E recentemente si è parlato di nuovo dell’importanza di collegare Giampilieri alla tangenziale in vista dell’apertura dei cantieri per il raddoppio ferroviario Me-Ct, che porterà diverse centinaia di mezzi pesanti ad attraversare ogni giorno la SS114 fino a Contesse e Villaggio Unrra.