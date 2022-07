Svincolo di Giostra, autostrada chiusa il 23 luglio tra Rometta e Messina Boccetta - Tempostretto

Chiusa in mattinata la corsia direzione Messina per consentire i lavori di rifacimento dello svincolo di Giostra

MESSINA – La decisione arriva dopo il tavolo in Prefettura: l’autostrada A20 Messina -Palermo il prossimo 23 luglio resterà chiuso tra Rometta e lo svincolo di Boccetta, nel tratto in direzione Messina, per consentire i lavori di rifacimento del manto stradale dello svincolo di Giostra. I lavori verranno effettuati lo stesso sabato, dalle 6 alle 14.

All’incontro, cui hanno partecipato Polizia Stradale, Arma del Carabinieri, Vigili del Fuoco, Anas ed i Comuni di Messina, Villafranca, Saponara e Rometta e il Cas, è stata accolta la proposta del Consorzio che ha individuato nella fascia oraria della mattina di sabato l’orario meno “impattante” sulla circolazione.

In tale fascia oraria i mezzi pesanti – la cui circolazione è interdetta dalle 8 alle ore 16 – verranno “stoccati” in autostrada, mentre autovetture e mezzi leggeri diretti a Messina dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di Rometta ed utilizzare la viabilità ordinaria lungo la SS 113. La restrizione al transito riguarderà unicamente la direttrice Palermo-Messina, mentre nessuna limitazione interesserà il senso di marcia “ad uscire” da Messina in direzione Palermo.