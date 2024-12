Svincolo di Giostra, ora la viabilità è più fluida anche verso Annunziata

Entro fine anno sarà consegnato il progetto esecutivo per i lavori sulle rampe

“Prima di Natale il progettista dovrebbe consegnarci l’esecutivo, a gennaio ci sarà la procedura per l’affidamento dei lavori”. Il responsabile unico del procedimento dei lavori delle rampe Giostra – Annunziata, l’ing. Emanuele Cicivelli, del Provveditorato Opere Pubbliche, dà un breve aggiornamento sull’iter in corso verso la gara d’appalto.

La storia è nota: consegnate nel 2009 e potenzialmente fruibili dal 2017, cioè quand’è stata aperta la prima uscita di Giostra, quelle rampe non hanno mai aperto e poi, nel 2020, sono stati riscontrati difetti di costruzione. Da lì il via all’iter, l’assegnazione del finanziamento e ora, dopo cinque anni, siamo finalmente vicini alla gara d’appalto.

Considerati i tempi per l’assegnazione della gara, delle verifiche e della firma del contratto, i lavori potrebbero non iniziare prima dell’estate 2025 e poi servirà un anno per realizzarli. Insomma bisognerà attendere ancora.

Viabilità originaria e percorsi più brevi

Nel frattempo, almeno, la viabilità alla base dello svincolo di Giostra è ora più fluida. Dopo la fine dei lavori sul viadotto Ritiro, lo scorso 8 agosto, abbiamo dovuto attendere altri tre mesi per il ripristino della viabilità originaria.

Dallo scorso 11 novembre non è più necessario salire quasi fino a San Michele per fare inversione a U e immettersi nello svincolo ma si può fare direttamente all’altezza dell’ex rotatoria provvisoria, rispettando le precedenze.

Via le transenne in direzione Annunziata

In direzione Annunziata, però, fino a ieri c’era ancora l’obbligo di scendere fino alla prima rotatoria, percorrerla a 360 gradi e poi risalire fino all’entrata per la galleria San Jachiddu. Un percorso allungato di 500 metri (250 a scendere e 250 a salire), nonostante la nuova segnaletica indicasse chiaramente la possibilità di svoltare a sinistra e quindi immettersi direttamente verso la galleria, lì dove erano rimaste le transenne.

L’anomalia era stata segnalata dal consigliere Giandomenico La Fauci, che adesso ringrazia l’ufficio tecnico comunale e l’assessore Salvatore Mondello per aver accolto la richiesta. “Le transenne sono state rimosse e ora è possibile svoltare direttamente a sinistra, senza dover proseguire fino alla rotatoria successiva per poi risalire, una volta usciti dallo svincolo – dice -. La coerenza tra segnaletica orizzontale e possibilità effettiva di svolta rende ora questo snodo più funzionale e soprattutto sicuro”.

Perché sia totalmente sicuro, però, è necessario che gli automobilisti rispettino la segnaletica, in questo caso il triangolo rovesciato che indica di rallentare e dare la precedenza.