Viadotto Ritiro, lavori finiti. Ora tangenziale aperta a due corsie anche in direzione Villafranca

L'apertura oggi con un giorno d'anticipo. Termina così, dopo 12 anni, l’incubo delle code

MESSINA – Ora tutti i lavori sono davvero finiti. Ora la tangenziale Messina – Villafranca è tutta a due corsie per senso di marcia, in entrambe le direzioni. L’ultima apertura stamattina alle 7.30, con un giorno di anticipo, dopo due giorni di lavori sull’asfalto.

La normalità, verrebbe da dire, che però normalità non è stata negli ultimi dodici anni. Tanto è passato da quando il viadotto Ritiro era stato ridotto a corsia unica perché era considerato pericoloso lo stazionamento a pieno carico. Qui abbiamo raccontato come sono trascorsi gli ultimi dodici anni, dal progetto di demolizione fino alla ricostruzione.

Dopo dodici estati da incubo, almeno l’ultima parte della tredicesima è salva. In ultra ritardo rispetto ai tempi previsti e ora è già tempo di pensare ai tanti altri lavori che servono per mettere in sicurezza le autostrade siciliane, con la speranza che stavolta si faccia più in fretta.

Per la restante parte della tangenziale, quella tra Giostra e Tremestieri, col Fondo Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana sono stati stanziati 24 milioni 906mila euro, con una quota annuale di circa 4 milioni negli anni dal 2025 al 2029 e di 5 milioni per il 2030.