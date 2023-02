Svuotacantine scaricano a Bordonaro - Tempostretto

A Messina continuano a fiorire discariche abusive. Purtroppo non si riesce ancora a porre fine all'incivile azione degli svuota cantine

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Bordonaro abbandonata tra i rifiuti, è diventata una discarica. Spero che farete qualcosa, siamo del degrado”.

Un’altra segnalazione WhatsApp pubblicata venerdì scorso denunciava una situazione simile a Gravitelli. Purtroppo, gli svuota cantine continuano ad esercitare la loro azione nefasta sul territorio. È un fenomeno che va debellato al più presto per restituire decoro a porzioni diffuse della nostra città. Peraltro, l’abbandono di suppellettili e vecchi mobili per strada funziona da calamita per gli incivili che non praticano la raccolta differenti. Si creano così discariche a cielo che creano insopportabili disagi. Senza contare i costi straordinari sostenuti da Messina Servizi per la loro rimozione. Oneri che poi ricadono sugli onesti contribuenti.