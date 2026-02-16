Taglio di alberi sulla tangenziale di Messina, previste chiusure di tratte e svincoli

Ecco il calendario degli interventi previsti a partire da stasera

A causa dei previsti lavori per il taglio di alberi ad alto fusto e rami, su terreni di proprietà del Consorzio in vari tratti della A20 ME-PA (lotto 2 – Barcellona Tremestieri), sono previste nei prossimi giorni numerose chiusure degli svincoli e di alcune tratte della tangenziale di Messina.

Ecco il calendario delle chiusure:

Dalle ore 21:00 del 16.02.2026 alle ore 6:00 del 17.02.2026 la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Gazzi, della tangenziale di Messina su A20 ME-PA, limitatamente alla rampa in ingresso, per i veicoli in transito in direzione Catania.

Dalle ore 21:00 del 17.02.2026 alle ore 6:00 del 18.02.2026, la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Messina centro, della tangenziale di Messina su A20 ME-PA, limitatamente alla rampa in ingresso, per i veicoli in transito in direzione Palermo.

Dalle ore 21:00 del 18.02.2026 alle ore 6:00 del 19.02.2026, la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Messina Centro, della tangenziale di Messina su A20 ME-PA, limitatamente alla rampa in uscita, per i veicoli in transito provenienti da Catania.

Dalle ore 21,00 del 19.02.2026 alle ore 6,00 del 20.02.2026, la chiusura al traffico veicolare del tratto tra Io svincolo di Boccetta e lo svincolo di Messina Centro, della Ttangenziale di Messina su A20 ME-PA in direzione Catania, e la conseguente istituzione dell’uscita obbligatoria svincolo di Boccetta, con rientro allo svincolo di Messina Centro per i veicoli che transitano in direzione Catania.

Dalle ore 21,00 del 20.02.2026 alle ore 6,00 del 21.02.2026, la chiusura al traffico veicolare del tratto tra lo svincolo di Boccetta e lo svincolo di Messina Centro, della tangenziale di Messina su A20 ME-PA in direzione Catania, e la conseguente istituzione dell ‘uscita obbligatoria svincolo di Boccetta, con rientro allo svincolo di Messina Centro per i veicoli che transitano in direzione Catania.

Dalle ore 21,00 del 21.02.2026 alle ore 6,00 del 22.02.2026, la chiusura al traffico veicolare che transita nella carreggiata di monte (dir. Catania) del tratto tra gli svincoli di Messina Centro e Messina Gazzi, della tangenziale di Messina su A20 ME-PA, e la conseguente istituzione dell’uscita obbligatoria allo svincolo di Messina Centro con rientro allo svincolo di Messina Gazzi.

Dalle ore 21,00 del 22.02.2026 alle ore 6,00 del 23.02.2026, la chiusura al traffico veicolare che transita nella carreggiata di monte (dir. Catania) del tratto tra gli svincoli di Messina Gazzi e Messina San Filippo, della tangenziale di Messina su A20 ME-PA, e la conseguente istituzione dell’uscita obbligatoria allo svincolo di Messina Gazzi con rientro allo svincolo di Messina San Filippo.