Tangenziale di Messina, aperto il bypass Baglio - Tempostretto

Con quasi due ore di ritardo rispetto al previsto. Ecco come cambia la viabilità

E’ stato aperto intorno alle 17.50, con quasi due ore di ritardo rispetto al previsto, il bypass Baglio.

Da oggi, dopo tre anni, l’uscita di Giostra per chi viene da Villafranca e quindi dalla direzione Palermo non è più obbligatoria. In una prima fase che durerà “circa due settimane” – fa sapere il Consorzio Autostrade Siciliane -, chi deve uscire a Giostra e a Boccetta dovrà continuare a usare l’uscita di Giostra, mentre tutti gli altri dovranno imboccare il bypass Baglio, che consentirà di restare in tangenziale e proseguire verso Messina Centro e oltre.

Dopo queste due settimane, necessarie per realizzare un altro piccolo bypass prima dell’uscita di Boccetta, chiuderà l’uscita di Giostra per chi viene da Villafranca e la prima disponibile sarà quella di Boccetta.

A quel punto, la Toto Costruzioni prevede un tempo di sei mesi per concludere definitivamente tutti i lavori, con l’apertura della seconda carreggiata del viadotto Ritiro. Si arriverebbe, così, a fine novembre.