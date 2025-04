Tangenziale di Messina, furgone in fiamme in galleria Telegrafo. Autostrada riaperta

L'intervento dei vigili del fuoco

Furgone in fiamme nella galleria Telegrafo, in direzione Messina. Istituita l’uscita obbligatoria a Rometta, per chi arriva dalla Tirrenica diretto a Messina. Le uniche alternative disponibili, al momento, sono le strade statali: la 113, tramite i colli, e la 113 dir, tramite la riviera tirrenica di Messina, che però sono interdette ai mezzi pesanti.

Dalle 10 di stamani vigili del fuoco di Messina al lavoro per la bonifica e la messa in sicurezza. Sul posto anche PolStrada e personale Cas.

Aggiornamento

Alle 11.27 è stata rimossa l’uscita obbligatoria allo svincolo di Rometta e alle 11.52 è stato rimosso il furgone danneggiato.