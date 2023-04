Non ci sono feriti ma il traffico è molto rallentato

Un tir è finito di traverso sulla tangenziale di Messina, intorno alle 8 di stamani, tra gli svincoli di Boccetta e Giostra, occupando quasi tutta la carreggiata. Non ci sono feriti ma il traffico in direzione Palermo è bloccato. In direzione nord è consigliato uscire a Boccetta e rientrare a Giostra.