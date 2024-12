L'impatto ha provocato rallentamenti da Messina centro in autostrada

MESSINA – File in autostrada da Messina Centro a causa di un incidente nella tangenziale. Prima dell’uscita di Gazzi, in autostrada, lo scontro fra due auto. Non dovrebbero esserci gravi conseguenze. Una delle due macchine è andata in testacoda per poi bloccarsi al centro. Da qui i rallentamenti.

Sul posto la Polstrada.